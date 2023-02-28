Американский бизнесмен Маск увидел на карте «почти окружённый» Артёмовск

Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Глава компаний Tesla и SpaceX, бизнесмен Илон Маск считает, что город Артёмовск в Донецкой Народной Республике (ДНР) почти находится под контролем Вооружённых сил России. Об этом американский предприниматель написал в Twitter.

Илон Маск © EPA/Carina Johansen/ТАСС

Комментируя карту ДНР, Маск написал, что Артёмовск «почти окружён». Уже в следующем посте он положительно оценил данную ситуацию.

Ранее в эфире телеканала «Россия» советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал о помощи российских военных, которые поддерживали жителей Артёмовска после подрыва дамбы.

Напомним, на Украине сообщили о десятикратном росте раненых военных ВСУ в Артёмовске.