Вашингтон, 28 февраля, 2023, 21:52 — ИА Регнум. Глава компаний Tesla и SpaceX, бизнесмен Илон Маск считает, что город Артёмовск в Донецкой Народной Республике (ДНР) почти находится под контролем Вооружённых сил России. Об этом американский предприниматель написал в Twitter.

EPA/Carina Johansen/ТАСС Илон Маск

Комментируя карту ДНР, Маск написал, что Артёмовск «почти окружён». Уже в следующем посте он положительно оценил данную ситуацию.

Ранее в эфире телеканала «Россия» советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал о помощи российских военных, которые поддерживали жителей Артёмовска после подрыва дамбы.

Напомним, на Украине сообщили о десятикратном росте раненых военных ВСУ в Артёмовске.