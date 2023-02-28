* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Вашингтон, 28 февраля, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Украинские подразделения полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России) не пользуются американским оружием, заявил 28 февраля заместитель министра обороны США Колин Каль.

Владимир Андрианов ИА REGNUM Сдача в плен с «Азовстали» полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России)

На слушаниях в конгрессе США он подчеркнул, что не располагает доказательствами использования «Азовом» (организация, деятельность которой запрещена в России) оружия американского производства.

Каль отказался комментировать материал, опубликованный китайским изданием South China Morning Post, и назвал его «пропагандой» КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2022 года на сайте комитета Сената по бюджетным ассигнованиям США был опубликован документ, в котором говорилось, что в проекте федерального бюджета США нет финансирования нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).