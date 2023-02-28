В США отрицают использование боевиками «Азова»* американского оружия
В Пентагоне опровергают использование американского вооружения террористами «Азова»*
Вашингтон, 28 февраля, 2023, 21:41 — ИА Регнум. Украинские подразделения полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в России) не пользуются американским оружием, заявил 28 февраля заместитель министра обороны США Колин Каль.
На слушаниях в конгрессе США он подчеркнул, что не располагает доказательствами использования «Азовом» (организация, деятельность которой запрещена в России) оружия американского производства.
Каль отказался комментировать материал, опубликованный китайским изданием South China Morning Post, и назвал его «пропагандой» КНР.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2022 года на сайте комитета Сената по бюджетным ассигнованиям США был опубликован документ, в котором говорилось, что в проекте федерального бюджета США нет финансирования нацистского батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).