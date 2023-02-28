Москва, 28 февраля, 2023, 21:26 — ИА Регнум. В московском музее Победы наградили победителей организованного Бессмертным полком России второго творческого конкурса памяти народного артиста СССР, Героя Труда России, сопредседателя Центрального штаба Бессмертного полка России Василия Ланового «Пробуждая сердца».

Дарья Антонова ИА REGNUM Музей Победы

Конкурс прошёл при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его участниками стали более 12 тысяч человек.

В Москву пригласили 28 участников, занявших призовые места в девяти номинациях, а также автора стихотворения, признанного лучшим по итогам голосования на страницах Бессмертного полка России в соцсетях.

В числе победителей оказались дети, подростки и взрослые.

Девятилетняя участница конкурса Вика представила видеоклип со стихотворением о папе. Её работала натолкнула жюри на идею ввести дополнительные награды для авторов стихов, создавших видеоклипы.

В честь призёров прошёл праздничный концерт с участием заслуженных артистов России. В финале концерта победители исполнили песню из кинофильма «Офицеры» «Вечный огонь».

Все авторы поданных заявок с 1 марта по 31 августа смогут получить сертификаты участников.