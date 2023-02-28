Вологда, 28 февраля, 2023, 21:05 — ИА Регнум. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников пообщался по телефону с командиром экипажа вертолёта Ми-8 Павлом Шитиковым, который совершил жёсткую посадку под Мурманском.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолёт Ми-8

Пилот воздушного судна раскрыл детали инцидента и сказал, что экипажу и пассажирам повезло, поскольку была небольшая скорость.

«Мы уже заходили на посадку в Ловозеро на площадку. Но немного прикрыло снежным зарядом. Мы уже были на прямой. Радиовысотомер показал 60 метров высоты, потом 50 метров и после этого, буквально через секунду — удар о землю», — уточнил Шитиков.

Глава Вологодской области назвал инцидент «техническим», который расследует специальная комиссия.

К аварийной посадке привели «погодные условия, снежный заряд», сказал губернатор.

Кувшинников поблагодарил экипаж за грамотную работу в непростых условиях, а самое главное — удалось сохранить жизни людей.

Напомним, 28 февраля вертолёт вылетел из села Краснощелье в село Ловозеро, где рухнул при заходе на посадку. Владелец борта — «Вологодское авиапредприятие». На борту воздушного судна находились девять человек, в том числе три члена экипажа. После жёсткой посадки вертолёта помощь врачей потребовалась четырём пострадавшим.