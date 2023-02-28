В Пентагоне не знают ответа на вопрос, сколько еще военной помощи понадобится Украине

Вашингтон, , 20:55 — REGNUM В министерстве обороны США не знают, сколько еще военной помощи понадобится Украине, заявил 28 февраля заместитель главы ведомства Колин Кол.

Поставка оружия киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В Пентагоне уверены, что нужно продолжать поставки оружия в Киев, сказал он.

Украина зависит от поставок западного оружия, и если они прекратятся, то ситуация на поле боя «изменится в пользу России», что в Вашингтоне считают недопустимым, отметил Кол.

Как сообщалось ранее, заместитель министра обороны США 28 февраля также заявил о невозможности спрогнозировать сроки завершения конфликта на Украине: по его словам, он может продлиться как несколько месяцев, так и «два-три года».