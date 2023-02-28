Вашингтон, 28 февраля 2023, 20:55 — REGNUM В министерстве обороны США не знают, сколько еще военной помощи понадобится Украине, заявил 28 февраля заместитель главы ведомства Колин Кол.

Поставка оружия киевскому режиму
Поставка оружия киевскому режиму
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В Пентагоне уверены, что нужно продолжать поставки оружия в Киев, сказал он.

Украина зависит от поставок западного оружия, и если они прекратятся, то ситуация на поле боя «изменится в пользу России», что в Вашингтоне считают недопустимым, отметил Кол.

Как сообщалось ранее, заместитель министра обороны США 28 февраля также заявил о невозможности спрогнозировать сроки завершения конфликта на Украине: по его словам, он может продлиться как несколько месяцев, так и «два-три года».