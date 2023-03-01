Москва, , 07:00 — REGNUM Автомобильное движение во въездных и выездных тоннелях Новокутузовского тоннельного комплекса не будет закрываться во время капитального ремонта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. Он подчеркнул, что зона работ во время стартовавшего третьего этапа ремонта огорожена с возможностью проезда машин.

Тоннель Mos.ru

«Год назад начали масштабное обновление крупнейшей многоуровневой транспортной развязки — Новокутузовского тоннельного комплекса, расположенного на пересечении ТТК и Кутузовского проспекта, — рассказал Бирюков. — В настоящее время полностью выполнены работы в двух основных тоннелях и частично в четырех, предназначенных для въезда и выезда транспорта. На третьем, заключительном этапе завершим ремонт второстепенных тоннелей, после чего обновим асфальтобетонное покрытие и деформационные швы».

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы проведут высокотехнологичные работы по восстановлению целостности стен и потолков тоннелей, замене старой облицовки на металлокерамическую, обновлению систем пожаротушения, освещения, электро — и водоснабжения, вентиляции. Новокутузовский тоннельный комплекс, состоящий из шести тоннелей и пяти эстакад, с момента ввода в эксплуатацию в 2000 году ни разу капитально не ремонтировался. Как отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, из-за интенсивного движения и погодных факторов возникли повреждения стен и перекрытий, что могло негативно повлиять на безопасность движения.

Бирюков заверил, что в ходе ремонта будут использованы отечественные материалы и оборудование, соответствующие современным стандартам безопасности.

Завершить капремонт тоннельного комплекса планируется в третьем квартале этого года.