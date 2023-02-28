Берлин, 28 февраля, 2023, 20:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн во время своего визита в Берлин 28 февраля впервые публично осудил спецоперацию России на Украине. При этом в ходе поездки в Киев на минувшей неделе от прямых оценок он воздержался.

EPA/HANNIBAL HANSCHKE/ТАСС Глава МИД Израиля Эли Коэн во время пресс-конференции в Берлине

«Мы осуждаем российскую агрессию. Поэтому, как вы знаете, мы поддержали резолюцию ООН по поводу мирного соглашения, представленную президентом Украины Владимиром Зеленским», — добавил Коэн, выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 февраля глава МИД Израиля в рамках визита на Украину посетил Бучу и Бабий Яр. В Буче он воздержался от осуждений какой-либо конкретной стороны, а в Бабьем Яре посетил мемориал и почтил память невинно убитых.