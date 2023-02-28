В Пентагоне не исключили, что украинский конфликт может продлиться несколько лет

Вашингтон, , 20:31 — REGNUM Украинский конфликт может длиться несколько лет, предположил 28 февраля заместитель министра обороны США Колин Каль, выступая на слушаниях в конгрессе.

Боевая работа расчетов пушек «Гиацинт-С» ВС России в зоне СВО © Станислав Красильников/ТАСС

По его словам, в Соединённых Штатах не знают траекторию развития конфликта.

«Он может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — сказал он.

При этом представитель Пентагона выразил надежду на поддержку конгрессменов в оказании финансовой помощи Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на конференции в Вашингтоне сказала, что часть представителей партий республиканцев и демократов уже выражают сомнения в вопросе необходимости дальнейшего выделения помощи Украине.