В США допускают, что конфликт на Украине продлится до трёх лет
Вашингтон, 28 февраля 2023, 20:31 — REGNUM Украинский конфликт может длиться несколько лет, предположил 28 февраля заместитель министра обороны США Колин Каль, выступая на слушаниях в конгрессе.
По его словам, в Соединённых Штатах не знают траекторию развития конфликта.
«Он может закончиться через шесть месяцев, а может через два или три года», — сказал он.
При этом представитель Пентагона выразил надежду на поддержку конгрессменов в оказании финансовой помощи Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 февраля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд на конференции в Вашингтоне сказала, что часть представителей партий республиканцев и демократов уже выражают сомнения в вопросе необходимости дальнейшего выделения помощи Украине.