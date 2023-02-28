Путин разрешил правительству приостанавливать раскрытие официальных статданных

Москва, , 20:29 — REGNUM Правительство России наделено правом приостанавливать раскрытие официальной статистики. Соответствующий закон за подписью президента России Владимира Путина опубликован 28 февраля на официальном портале правовой информации.

Дом правительства РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В документе говорится, что «решениями правительства Российской Федерации об актуализации (о корректировке) федерального плана статистических работ могут устанавливаться особенности доступа к официальной статистической информации, в том числе в части временного приостановления её предоставления и распространения».

Особое внимание уделено респондентам, зарегистрированных в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях.

Новые регионы до 1 января 2026 года вправе выбирать способы предоставления статистических данных, документированных по формам федерального статистического наблюдения (в бумажном или электронном виде).

Как сообщало ИА REGNUM, 17 февраля президент России Владимир Путин подписал закон об интеграции в образовательную систему страны новых регионов.