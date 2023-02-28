Киев вышел из соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Белоруссией и СНГ

Киев, , 20:03 — REGNUM Киев вышел из трёх соглашений о пограничном сотрудничестве с Россией, Белоруссией и в рамках СНГ. Об этом 28 февраля сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram-канале.

Указатель у международного автомобильного пункта пропуска «Троебортное» на границе России и Украины © Виктор Драчев/ТАСС

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития пунктов пропуска через украинско-российскую государственную границу, заключённого 18.10.2011 в городе Донецке», — написал Мельничук.

Также Киев вышел из соглашения, заключённого правительствами Украины и Белоруссии 14 декабря 1995 года в Киеве, по организации совместного контроля в пунктах пропуска на украинско-белорусской границе.

Кроме того, осуществлён выход из соглашения по льготным поставкам специальной техники и других материальных средств пограничным войскам стран — участниц СНГ. Этот договор был подписан 09 сентября 1994 года в Москве.