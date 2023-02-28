Москва, 28 февраля, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Западные страны всё более откровенно ставят своей целью развал России, однако если такой сценарий станет реальностью, это приведёт к крайне негативным последствиям для всего мира, включая и Запад, заявил в комментарии ИА доцент РГГУ Вадим Трухачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Поток беженцев

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Евросоюз при таком развитии событий ждут не только ядерные угрозы, отметил эксперт:

«Европу ждут толпы мигрантов — как граждан России, так и жителей Средней Азии и Афганистана. У первых не останется средств к существованию, а вторые воспользуются хаосом и временным отсутствием даже плохо охраняемых границ», — отметил Трухачев.

Мигрантов в этом случае в ЕС может оказаться куда больше, чем во время кризиса 2015 года — при том, что они и тогда принесли Евросоюзу серьёзные проблемы, хотя экономическая ситуация в ЕС была значительно более благоприятной, подчеркнул эксперт.

«Европу ждёт контрабанда оружия, наркотиков и иных нежелательных товаров — всё это хлынет через «бывшую Россию». Европу ждёт энергетический голод — потому что наладить добычу с «бывших российских» месторождений никто не сможет», — отметил Трухачев.

Следствием может стать приход к власти в странах ЕС крайне правых правительств, обострение внутренней борьбы в Евросоюзе, и тогда о европейской интеграции можно будет забыть, резюмировал эксперт.