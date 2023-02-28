Путин подписал закон о правах осужденных на свидания при режиме особых условий

Москва, , 19:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому регламентируется порядок реализации прав заключённых в зависимости от основания введения режима особых условий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Тюрьма Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Закон регламентирует вопросы, связанные с правами заключенных на получение посылок, бандеролей, просмотр фильмов и телевизионных перед, а также реализацию прав на свидания. Также документ регулирует вопросы приобретения и хранения литературы, письменных принадлежностей, возможностей передвижения без конвоя и выезда за пределы исправительных учреждений.

Подписанный главой государства закон расширяет перечень оснований для введения особых условий для заключённого. В частности, перечень пополнили ситуации, связанные с захватом заложников, участия в массовых беспорядках и группового неповиновения.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал 28 февраля закон о соблюдении норм русского языка. Документ призван стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и взять под контроль использования иноязычных слов. Согласно правкам, при использовании русского языка во всех сферах, установленных законом, «должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка», то есть правила использования языковых средств, зафиксированных в нормативных словарях, справочниках и грамматиках.