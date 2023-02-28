Москва, 28 февраля, 2023, 19:51 — ИА Регнум. В центре Москвы 85-летний мужчина напал на полицейского, приехавшего на вызов. Об этом 28 февраля сообщает Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция

По информации источника, сначала мужчина напал с ножом на свою жену, а после приезда участкового набросился на него.

Отмечается, что в настоящее время дебошир находится в квартире с ножом и никого не пускает. Сотрудники правоохранительных органов ведут с ним переговоры.