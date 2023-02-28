Москва, 28 февраля, 2023, 19:53 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал 28 февраля закон о соблюдении норм русского языка. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Михаил Метцель/POOL/ТАСС Владимир Путин

Закон призван стимулировать соблюдение норм литературного русского языка и взять под контроль использования иноязычных слов.

Согласно правкам, при использовании русского языка во всех сферах, установленных законом, «должны соблюдаться нормы современного русского литературного языка», то есть правила использования языковых средств, зафиксированных в нормативных словарях, справочниках и грамматиках.

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Составление и издание нормативных словарей ляжет на правительственную комиссию по русскому языку.

Уточняется, что исключением из правил будут являться иностранные слова, не имеющие общеупотребительных аналогов в русском языке. Перечень соответствующих слов будет содержаться в словарях и справочниках.

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