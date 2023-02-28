Визит Сергея Лаврова в Баку можно считать знаковым, способным оказать заметное влияние на ход событий в регионе, попыткой внести нечто новое сообразно складывающейся ситуации.

Станислав Тарасов, , 22:27 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров совершил двухдневный официальный визит в Баку. Он был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, провел переговоры со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым, принял участие в работе пленарного заседания российско-азербайджанского экспертного совета и в тематической конференции «Российско-азербайджанские отношения в XXI веке: стратегическое партнерство в контексте региональной безопасности».

Нагорный Карабах Иван Шилов © ИА REGNUM

Лавров не первый раз посещает Баку и всегда его повестка оказывалась очень насыщенной, так как наряду с рассмотрением двухсторонних отношений обязательно затрагивалась в самых разных аспектах проблема нормализации азербайджано-армянских отношений. Так предполагалось и на сей раз.

Анонсируя визит Лаврова в Баку, официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что «его детали прорабатываются и согласовываются с азербайджанской стороной и что речь идет о комплексе двусторонних вопросов, актуальных региональных и международных проблемах, а также реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, достигнутых после второй карабахской войны, от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года».

В этой связи многие эксперты предполагали, что Лавров в Баку будет продвигать очередное предложение организовать в Москве встречу глав МИД Азербайджана и Армении с целью подготовки мирного договора между Баку и Ереваном.

Тем более что представитель госдепартамента США Нед Прайс анонсировал предстоящую встречу Алиева с премьер-министром Армении Николой Пашиняном в Брюсселе с участием председателя Евросовета Шарля Мишеля.

Ранее такая встреча прошла в Мюнхене в формате международной конференции по безопасности, но с участием госсекретаря США Энтони Блинкена. Тогда конфликтующие стороны подтвердили стремление к заключению мирного договора. Помимо этого Совет Европы учредил гражданскую мониторинговую миссию Евросоюза с двухгодичным мандатом в районах Армении, граничащих с Азербайджаном.

Это решение было негативно встречено в Москве.

Мария Захарова заявляла, что «представители Евросоюза лукавят, говоря о гражданском характере мониторинговой миссии ЕС в Армении» и что «уже не первый раз фиксируем стремление Евросоюза и Запада в целом любыми способами закрепиться в союзной нам Армении, видим в этих попытках исключительно геополитическую подоплеку, далекую от интересов реальной нормализации отношений в Закавказье».

Рабочий визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Азербайджан © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Но предложенные Еревану меры помощи со стороны ОДКБ были им отклонены.

Вот почему с точки зрения заявленной протокольной логики нынешний визит Лаврова в Баку ничем не должен был отличаться от прежних, а вопросы «двустороннего и регионального сотрудничества, взаимодействия на международной арене» должны были оказаться на втором месте.

Но произошло неожиданное.

Москва официально заявила, что визит Лаврова в Баку приурочен к годовщине подписания Россией и Азербайджаном «Декларации о союзническом взаимодействии», которая была подписана в Москве в конце февраля прошлого года — за два дня до начала российской спецоперации на Украине.

Тогда Азербайджан, не входящий в ОДКБ, официально стал именоваться союзником России. И не только это.

На встрече Алиева и Лаврова в Баку были сделаны важные заявления. Президент Азербайджана выразил надежду, что «2023 год станет прорывным в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией». По его словам, «мы на это рассчитываем». При этом он выразил благодарность российскому правительству и лично Лаврову» за активное участие в этом процессе».

«Были приняты документы, которые определяют концептуальный характер будущего мирного договора, — подчеркнул Алиев. — Именно взаимное признание территориальной целостности и суверенитета двух стран, что было подтверждено принятыми документами в октябре прошлого года в Праге и Сочи, является тем фундаментом, который и может быть использован для того, чтобы выйти на мирный договор».

Ответная реакция Лаврова прозвучала сенсационно:

«Россия приветствует любые усилия других государств, которые направлены на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы, как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, приветствуем все усилия, которые будут исходить из интересов стабилизации обстановки и создания условия для того, чтобы все расположенные здесь страны имели возможность нормально, на основе взаимоуважения, взаимной выгоды сотрудничать в интересах своих государств и далее».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и президент Азербайджана Ильхам Алиев © Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Правда, не совсем ясно, отказывается ли Москва от позиции активного политического дезавуирования посреднических усилий Запада в подписании мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Буквально накануне замглавы МИД России Михаил Галузин, комментируя инициативу Египта о посредничестве между Ереваном и Баку, также отмечал, что «Россия приветствует любые инициативы, которые способны оказать поддержку усилиям по нормализации отношений между Баку и Ереваном», но указывал, что «главное избежать дублирования и конкуренции предпринимаемых посреднических усилий».

На совместной с Байрамовым пресс-конференции в Баку Лавров уточнил, что «Россия не будет настаивать на проведении переговоров между Баку и Ереваном в Москве», хотя готова предоставить площадку для проведения переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении.

В свою очередь Байрамов отметил, что после отказа Еревана участвовать во встрече в Москве из согласованного формата выпадает элемент очных встреч и Армения перешла к так называемой онлайн-дипломатии, пересылая свои комментарии к проекту мирного договора.

Фактом становится то, что Россия начинает менять геополитическую декорацию в Закавказье.

Он переходит от «горизонтальной дипломатии Москва — Баку — Ереван» к «вертикальной дипломатии Москва — Баку» с выводом в практическую реализацию не только двухсторонних торгово-экономических проектов, но и широкого транспортного коридора Север — Юг.

В настоящее время между двумя странами заключено более 150 международно-правовых актов. Поддерживается регулярный доверительный диалог на высшем и высоком уровнях. Только в 2022 году президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев провели 7 встреч и 12 телефонных разговоров.

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи в Сочи © Сергей Бобылев/ТАСС

Похоже, что Москва перестает демонстрировать повышенное беспокойство перспективой возможного перехвата кем-то еще инициативы в армяно-азербайджанском урегулировании, так как у нее имеются серьезные основания предполагать, что модераторство других внешних сил на этом направлении вряд ли окажется успешным.

Лавров в Баку говорил, что «Брюссель откровенно злоупотребляет своими отношениями с Ереваном и Баку, продавливая гражданскую миссию на территории Армении, которая вызывает много вопросов с точки зрения ее легитимности, в том числе с точки зрения ее мандата, функций, продолжительности и той «добавленной стоимости», которую она может внести в усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном».

При этом он добавил, что это все же «суверенный выбор сторон, с кем сотрудничать или не сотрудничать», а «российская сторона во всех своих действиях руководствуется принципом «не навреди».

Вместе с тем пока реальных подвижек в мирном процессе между Баку и Ереваном нет. Звучат одни только слова и многое еще остается за скобками. В большой политике случайностей не бывает и экспертам еще предстоит разобраться в том, почему Москва и Баку стали тесно координировать свои шаги в регионе, решая новые геополитические задачи.

Но уже заметно, что визит Лаврова в Баку можно считать знаковым, способным оказать заметное влияние на ход событий в регионе, попыткой внести нечто новое сообразно складывающейся ситуации.