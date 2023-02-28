Минтруд РФ предложил повысить социальные пенсии на 3,3% с 1 апреля

Москва, , 19:45 — REGNUM Ещё на 3,3% предлагается повысить социальные пенсии с 1 апреля повысить в дополнение к индексации на 10%, которая была проведена в июне 2022 года. Об этом 28 февраля сообщили в пресс-службе Минтруда РФ.

Пенсионер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Социальные пенсии с 1 апреля предлагается повысить ещё на 3,3% в дополнение к проведённой в июне индексации на 10%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что индексация за 2022 год проходит в два этапа — с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года — ещё на 3,3%.

Таким образом, социальные пенсии за год вырастут на 13,6%, как ранее был увеличен прожиточный минимум. При этом совокупный темп роста социальной пенсии окажется выше фактической инфляции за 2022 год, который составил 11,9%.

В ведомстве отметили, что для индексации из федерального бюджета будет направлено около 15,57 млрд рублей до конца 2023 года. Это позволит повысить уровень пенсионного обеспечения около 4 млн пенсионеров.