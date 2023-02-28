Вашингтон, 28 февраля, 2023, 19:57 — ИА Регнум. Европейским странам в холодное время 2022–2023 годов повезло с энергоснабжением, чего не скажешь о предстоящей зиме, заявил 28 февраля заместитель министра энергетики США Дэвид Турк.

Дарья Драй ИА REGNUM Зима

По его словам, зимние месяцы 2023–2024 года будут для Европы «ещё труднее» из-за отсутствия поставок газа из России.

«Мы сделали то, что должны были сделать, чтобы справиться с текущей зимой. В то же время нам повезло, а лучший вариант, как известно — это когда вы подготовлены и вам повезло», — добавил Турк.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль положительно оценил решение немецких властей по расширению инфраструктуры для приёма сжиженного природного газа, однако он подчеркнул, что в 2023 году свободный объём СПГ составит 23 млрд куб. м, из которых 80% может забрать Китай.