Пентагон заявил о «несостоятельности» военно-промышленного комплекса США
Вашингтон, 28 февраля 2023, 19:38 — REGNUM Украинский конфликт выявил несостоятельность американского военно-промышленного комплекса по выпуску необходимого объёма боеприпасов, заявил 28 февраля заместитель министра обороны США Колин Каль.
«Конфликт на Украине показал, что наша оборонно-промышленная база не соответствовала необходимому уровню для производства боеприпасов», — сказал он на слушаниях в конгрессе США.
Приоритетным направлением сейчас для ВПК страны является наращивание производства, добавил Каль.
Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель американского издания Newsweek Стивен Майерс предрекает для Украины в 2023 году «невиданные ранее бедствия».