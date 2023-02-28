Конфликт на Украине показал, что промышленность США не справляется со спросом на боеприпасы

Вашингтон, , 19:38 — REGNUM Украинский конфликт выявил несостоятельность американского военно-промышленного комплекса по выпуску необходимого объёма боеприпасов, заявил 28 февраля заместитель министра обороны США Колин Каль.

Американский ЗРК Patriot Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Конфликт на Украине показал, что наша оборонно-промышленная база не соответствовала необходимому уровню для производства боеприпасов», — сказал он на слушаниях в конгрессе США.

Приоритетным направлением сейчас для ВПК страны является наращивание производства, добавил Каль.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель американского издания Newsweek Стивен Майерс предрекает для Украины в 2023 году «невиданные ранее бедствия».