Вашингтон, 28 февраля, 2023, 19:38 — ИА Регнум. Украинский конфликт выявил несостоятельность американского военно-промышленного комплекса по выпуску необходимого объёма боеприпасов, заявил 28 февраля заместитель министра обороны США Колин Каль.

Иван Шилов ИА REGNUM Американский ЗРК Patriot

«Конфликт на Украине показал, что наша оборонно-промышленная база не соответствовала необходимому уровню для производства боеприпасов», — сказал он на слушаниях в конгрессе США.

Приоритетным направлением сейчас для ВПК страны является наращивание производства, добавил Каль.

Как сообщало ИА REGNUM, обозреватель американского издания Newsweek Стивен Майерс предрекает для Украины в 2023 году «невиданные ранее бедствия».