Россия и Белоруссия подписали документы о формировании цен на газ для Минска до 2025 года

Москва, , 19:26 — REGNUM Россия и Белоруссия подписали документы о формировании цены на российский газ для Минска до 2025 года включительно. Об этом 28 февраля сообщила пресс-служба белорусского минэнерго.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что 28 февраля в Москве прошла встреча министров энергетики России и Белоруссии Николая Шульгинова и Виктора Каранкевича, в ходе которой были подписаны соответствующие протоколы.

Речь идёт о внесении изменений в межправительственные соглашения от 25 ноября 2011 года. Одно из касалось порядка формирования цен при поставке газа в Белоруссию и его транспортировке, второе — условий купли-продажи акций и деятельности ОАО «Белтрансгаз».

Подчеркивается, что подписанные документы закрепляют договорённости лидеров России и Белоруссии, достигнутые 19 декабря 2022 года, о сохранении до конца 2025 года условий поставки газа на уровне 2022 года.

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