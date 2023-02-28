Похожий на гранату предмет нашли под машиной на юго-востоке Москвы
Под автомобилем в Москве обнаружен предмет, похожий на гранату
Москва, 28 февраля, 2023, 19:26 — ИА Регнум. На юго-востоке Москвы под одним из автомобилей обнаружен предмет, похожий на гранату. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Дарья Драй ИА REGNUM
Собака и кинолог
Инцидент произошёл 28 февраля на ул. Ферганской. Подозрительный предмет был найден под автомобилем Hyundai Porter.
Уточняется, что на место происшествия вызваны кинологи и взрывотехники. В настоящее время территория оцеплена, другие подробности выясняются.
Как сообщало ИА REGNUM, после жёсткой посадки вертолёта под Мурманском помощь врачей потребовалась четырём пострадавшим.