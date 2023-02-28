РСПП: малый и средний бизнес не готов участвовать в предлагаемом правительством взносе в бюджет

Москва, , 19:22 — REGNUM Глава российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что представители малого и среднего бизнеса не должны участвовать в предлагаемом правительством взносе в федеральный бюджет.

Александр Шохин © Дмитрий Феоктистов/ТАСС

«Мы за то, чтобы МСП не трогать. Надо ли устанавливать порог по прибыльности и в каком его параметре считать? Абсолютные цифры или рентабельность? Мы должны понять: весь бизнес участвует или мы кого-то вычитаем», — сказал Шохин.

По его мнению, следует выработать соответствующую формулу.

Напомним, 16–18 марта президент России Владимир Путин намерен встретиться с представителями крупного бизнеса — впервые с февраля 2022 года. По некоторым данным, также будет проведена встреча главы государства с руководством РСПП — в связи с тем, что у бизнеса «накопились вопросы», для разрешения которых необходим прямой диалог с властью.