Путин подписал закон о прекращении действия договоров Совета Европы в отношении России

Москва, , 19:16 — REGNUM Владимир Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы, сообщили в Кремле 28 февраля.

Совет Европы Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Соответствующий законопроект ранее был внесен в Госдуму президентом.

Закон касается, среди прочего, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Конвенции о пресечении терроризма и устава Совета Европы.

Эти договоры должны перестать действовать в отношении России в связи с прекращением членства России в Совете Европы, сказано в документе.

Указанный законопроект был принят Госдумой 16 февраля 2023 года.

«Институты Совета Европы прогнили, ценности сегодняшние не могут объединять участников Совета Европы. Поэтому надо думать о создании новой организации и делать всё для этого», — сказал в ходе обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщалось ранее, президент 28 февраля также подписал закон о приостановке участия России в ДСНВ и денонсировал соглашение по двойному налогообложению с Латвией.