В США рассказали, что изменится после приостановки Россией участия в ДСНВ
Пентагон: приостановка участия России в ДСНВ существенно не повлияет на вопрос инспекций
Вашингтон, 28 февраля, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Существенных изменений в вопросе двусторонних инспекций после приостановки участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не будет. Об этом 28 февраля заявил заместитель министра обороны США Колин Каль.
DoD/Keystone Press Agency/Global Look Press
Колин Каль
«С практической точки зрения, приостановка не приведет к существенным изменениям», — сказал Каль на слушаниях в конгрессе США.
По его словам, Россия и так не отвечала требованиям по инспекциям.
Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в договоре СНВ-3. 28 февраля глава государства подписал соответствующий закон.