Лукашенко так и «не заметил» сообщения об атаке на авиабазу
Сергей Адамов, Александр Тищенко, 28 февраля 2023, 20:29 — REGNUM Силовые ведомства Белоруссии должны реагировать «на любую мельчайшую агрессивность», передало официальное информагентство БелТА слова белорусского президента Александра Лукашенко на совещании Совета безопасности.
Накануне своего отлета с визитом в Китай глава республики потребовал отчета о «военной составляющей вокруг нашей Беларуси». Ранее Лукашенко неоднократно заявлял — если территория страны будет атакована, то по агрессору будет нанесен ответный удар. К примеру, в сентябре прошлого года белорусский президент говорил: «Когда мы будем подвергнуты нападению со стороны других государств… Тогда, ребята, готовьтесь все. Я впереди, вы — за мной. Я это не скрываю, но не дай Бог!».
Но не далее как 26 февраля поступили сообщения о том, что на военный объект близ Минска было совершено нападение, которое нельзя отнести к «мельчайшей агрессивности».
Несколько белорусских и российских сетевых ресурсов сообщили о нападении на «Мачулищи» — 50-ю смешанную авиабазу ВВС Белоруссии, расположенную в окрестностях Минска.
По информации Telegram-канала bypol, утром 26 февраля база была атакована беспилотниками, которые сбросили гранаты на стоянку авиационной техники. В результате атаки, судя по этим сообщениям, был повреждён самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России.
Telegram-канал figtherbomber, специализирующийся на тематике военно-воздушных сил, также подтвердил факт атаки на аэродром «Мачулищи», сославшись на свои источники. «По моим данным, никакие А-50 нигде сегодня не пострадали, — уточнил автор канала. — Прилёты по Мачулищам были. И результаты были».
Сообщения о том, что российский самолёт-разведчик А-50У «Сергей Атаянц» базировался на «Мачулищах», поступали еще в декабре 2022 года — об этом информировал портал «Военное обозрение» со ссылкой на заявление украинской военной разведки. Как пояснил ИА REGNUM отставной офицер ВКС России, самолёты А-50 могут выполнять в небе Белоруссии задачу по мониторингу воздушного пространства Украины и стран НАТО.
Если атака 26 февраля имела место и если там в тот момент находился российский самолет, то речь идет о нападении и на белорусский военный объект, и на российский самолет.
В нападении участвовали шесть беспилотников, которые были запущены из Черниговской и Киевской областей, утверждал источник Telegram-канала «Образ будущего». Сообщалось, что четыре БПЛА были сбиты на подлёте. Один из уцелевших был уничтожен непосредственно над базой и повредил снегоуборочную технику, а последний атаковал белорусский военный самолёт, огонь с которого перекинулся на борт российских ВКС. Позднее появилась информация о том, что в результате удара повреждения получила кабина самолёта и радар.
Белорусский политолог Валерий Карбалевич выдвигает другую версию. Ответственность за атаку на аэродром на себя взяли «белорусские партизаны» — «подпольная организация, состоящая из бывших силовиков, которая ведёт борьбу против властей Белоруссии и поддерживает Украину», сказал эксперт ИА REGNUM.
«Руководители этой организации уже заявили, что исполнители этого теракта уже выехали за пределы Белоруссии. Возникает вопрос — по кому стрелять? Украина никак не комментирует этот вопрос», — добавил Карбалевич.
Официальные лица в военных ведомствах России и Белоруссии сообщения об атаке на «Мачулищи» не прокомментировали.
Характер атаки до сих пор неизвестен, и неизвестно, происходила ли она, вся информация имеется «только по косвенным признакам» — так белорусский политолог Алексей Дзермант пояснил отсутствие реакции руководства республики при указании главы государства реагировать «на мельчайшую агрессивность».
«Власти в настоящее время разбираются, было ли что-то, и если было, то с чьей территории происходил запуск и кто за этим стоит, — подчеркнул Дзермант. — Прежде, чем отвечать, стоит разобраться, кто это сделал и с чьей территории происходил запуск — если речь идёт о беспилотниках. Пока мы не знаем, какой ущерб нанесён и действительно ли он серьёзен. Власть Белоруссии взяла паузу, чтобы провести расследование».
Он призвал разобраться, откуда пришла атака, и затем придумать соразмерный ответ, чтобы не вызвать для Белоруссии более негативные последствия: «Принимая всё это во внимание, я думаю, мы наблюдаем оперативную паузу для того, чтобы очень тщательно всё взвесить и разобраться в инциденте».
Карбалевич выдвигает другую версию молчания республиканского руководства. Он считает, что власти Белоруссии боятся разрушить сложившийся за долгие годы «концепт стабильности».
«Смысл этого концепта в том, что во всём мире происходят катаклизмы, на Украине идут боевые действия, на Западе умирают от голода и холода, а в Белоруссии — остров стабильности, — заметил Карбалевич. — А тут вдруг вот такой взрыв. Лукашенко долгое время убеждал и продолжает утверждать, что Белоруссия в боевых действиях на Украине не участвует, и именно он является гарантом мира, а Запад хочет втянуть страну в военные действия. Ну а тут, получается, война пришла в дом, потому что рядом со столицей атакован военный объект — с воздуха, и это не хлопки и случайные аварии. То есть разрушена концепция гарантия мира».
К Белоруссии появилась «масса неприятных вопросов», и поэтому власти решили сделать вид, что ничего не было, полагает собеседник. «Ждут указаний от одного человека, а если он молчит или не знает ответа на вопрос, то все остальные тоже молчат», — считает Карбалевич.
Сейчас Киеву и западным кураторам Киева очень выгодно открыть второй фронт, что можно пронаблюдать и по Приднестровью, и по Белоруссии, говорит Дзермант.
«Западу нужно расширение конфликта, чтобы Россия постоянно распыляла ресурсы. И события в Приднестровье и в Белоруссии будут вытягивать у России дополнительные военные ресурсы и условно расширят линию фронта. В этом смысле можно понять сдержанность и белорусских, и российских властей: они не хотят идти на поводу этих целей и ввязывать дополнительные субъекты в конфликт, — пояснил политолог. — Этот мотив тоже может присутствовать: легче всего — начать сгоряча обстреливать территорию Украины с белорусской территории, но последствия могут вылиться в расширение конфликта очень серьёзно, и вопрос в том, стоит ли так отвечать».