Берлин, , 19:17 — REGNUM В Германии полиция разыскивает хулиганов, которые катались на санях по территории мемориального комплекса «Бухенвальд», расположенного недалеко от Веймара в Тюрингии. Об этом сообщает местное издание Der Welt со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ворота бывшего концлагеря «Бухенвальд» © Bodo Schackow/dpa/Global Look Press

Согласно опубликованным данным, саночники использовали братскую могилу в качестве трассы. Издание уточняет, что данное поведение не только противоречит правилам приличия, но и запрещено внутренними распорядками комплекса.

Уточняется, что следы от саней были замечены 27 февраля. По данным полиции, хулиганы были замечены в районе мемориального комплекса с 26 по 27 февраля.

Известно, что в январе 2021 года туристы несколько раз катались на санях по территории одного из крупнейшего концлагеря на территории Германии.