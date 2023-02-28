Путин поручил ФСБ усилить работу на российско-украинском участке границы

Москва, , 19:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Федеральной службы безопасности поставил перед ведомством ряд задач с учётом возникающих новых угроз, сообщает 28 февраля пресс-служба Кремля.

Заседание коллегии ФСБ России с участием президента РФ Владимира Путина © Гавриил Григоров/ТАСС

По словам Путина, необходимо продолжать оказывать содействие Вооружённым силам и Росгвардии при решении задач специальной военной операции.

Повышенного внимания требует становление органов безопасности в новых регионах, следует укреплять их оперативный и кадровый потенциал, оснащать современной техникой, обязательно надо работать с людьми и помогать им в сложных ситуациях. Доверие жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях — это самая главная опора, сказал президент.

В особом контроле нуждается российско-украинский участок государственной границы. Основной задачей ФСБ Путин назвал постановку заслона на пути диверсантов, а также пресечение попыток незаконного ввоза на территорию России оружия и боеприпасов.

Путин подчеркнул, что более чётко должна быть отлажена система пропуска беженцев через границу, а также воинских колонн, военной техники, гуманитарных и строительных грузов.

В усилении нуждается линия контрразведки, против России брошены дополнительные ресурсы, необходимо соответственно реагировать, указал Путин.

Должны быть надёжно защищены системы управления, военных и правоохранительных структур, предприятий ОПК, критических технологий и персональных данных, отметил президент.

Растёт число террористических атак, киевский режим пытается использовать эти методы на Донбассе, необходимо эффективно отвечать на такие действия и контролировать объекты критической инфраструктуры, транспортные узлы, предприятия ОПК и ТЭК, места массового скопления людей, подчеркнул глава государства.

По словам Путина, работа по выявлению и пресечению пропаганды идеологии терроризма и экстремизма в интернете и соцсетях должна продолжаться.

Нужно своевременно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть общество, используя в качестве оружия сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию, напомнил президент России.

Серьёзное внимание следует уделить борьбе с коррупцией и вопросам обеспечения экономической безопасности, заключил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в Белгороде нашли обломки сразу трёх беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Один из беспилотников влетел в окно жилого дома.

Позже о падении беспилотника заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.