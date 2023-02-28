Вашингтон, 28 февраля, 2023, 19:00 — ИА Регнум. В Вашингтоне получают информацию о ненадлежащем использовании американской военной помощи Киеву и проводят её оценку. Об этом 28 февраля заявил генеральный инспектор минобороны США Роберт Сторч на слушаниях в конгрессе.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

На вопрос об использовании Пентагоном «горячей линии» по сбору информации о ненадлежащем использовании Киевом военной помощи Сторч ответил:

«Цель заключается в предоставлении возможности людям сообщить о том, что, по их мнению, может быть неправильным. Мы получаем все виды обвинений и продолжаем их оценивать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский профессор Стивен Уолт заявил, что Запад осознал плачевное положение Украины.