Владимир Путин денонсировал соглашение с Латвией по двойному налогообложению

Москва, , 19:00 — REGNUM Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал закон о денонсации соглашения с Латвией об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Латвия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Также президентом подписан закон, приостанавливающий действие данного соглашения.

Ранее в Министерстве финансов России отмечали, что поскольку Латвия демонстративно нарушает указанное соглашение, его предлагается приостановить, а поскольку возвращение к соблюдению договорённостей со стороны Риги маловероятно — денонсировать.

Власти Латвии приостановили действие соглашения после начала военной спецоперации России на Украине. В Риге заявили, что вернутся к исполнению соглашения после того, как Россия «выведет войска» и «выплатит репарации». Действия Латвии нарушают международное право, констатировали в Москве.

Госдума приняла законы о приостановлении и денонсации соглашения между правительствами России и Латвии об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал 15 февраля 2023 года.