В столице Украины Киеве объявили воздушную тревогу

Киев, , 19:07 — REGNUM Воздушная тревога была объявлена в Киеве. Об этом 28 февраля свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения о воздушных тревогах минцифры Украины.

Воздушная тревога Иван Шилов © ИА REGNUM

Как свидетельствует ресурс, сигнал воздушной тревоги прозвучал в 18:35 мск.

Ранее сообщалось о звучании сирен в Днепропетровской, Харьковской областях и районах Запорожской области, находящихся под контролем киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент издания Readovka Даниил Дмитриев попал под обстрел в Донецке.