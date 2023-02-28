Киев, 28 февраля, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Воздушная тревога была объявлена в Киеве. Об этом 28 февраля свидетельствуют данные онлайн-ресурса для оповещения о воздушных тревогах минцифры Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Как свидетельствует ресурс, сигнал воздушной тревоги прозвучал в 18:35 мск.

Ранее сообщалось о звучании сирен в Днепропетровской, Харьковской областях и районах Запорожской области, находящихся под контролем киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, корреспондент издания Readovka Даниил Дмитриев попал под обстрел в Донецке.