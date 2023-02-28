NYT: Европа не может обеспечить Киеву обещанное количество танков из-за упадка ВПК

Вашингтон, , 18:44 — REGNUM Несмотря на то, что у европейских стран есть около 2 тыс. танков Leopard 2 различных моделей, количество обещанных Киеву машин не достигает тех сотен единиц, которые ему нужны. Об этом 28 февраля пишет газета New York Times.

Модель танка Leopard 2A6 © Michael Reichel/dpa/ТАСС

Отмечается, что Германия обещала Киеву 18 танков, Польша — 14, а у остальных европейских стран эти цифры выглядят намного скромнее.

По мнению авторов, неспособность обеспечить киевскому режиму желаемые поставки бронетехники является отражением реальности, которая состоит в том, что после холодной войны страны ЕС хронически недофинансировали свои вооружённые силы, что привело к упадку военно-промышленного комплекса (ВПК).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ уже начали использовать немецкие танки Leopard в районе Артёмовска.

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