В США заявили об упадке европейского военно-промышленного комплекса
Вашингтон, 28 февраля 2023, 18:44 — REGNUM Несмотря на то, что у европейских стран есть около 2 тыс. танков Leopard 2 различных моделей, количество обещанных Киеву машин не достигает тех сотен единиц, которые ему нужны. Об этом 28 февраля пишет газета New York Times.
Отмечается, что Германия обещала Киеву 18 танков, Польша — 14, а у остальных европейских стран эти цифры выглядят намного скромнее.
По мнению авторов, неспособность обеспечить киевскому режиму желаемые поставки бронетехники является отражением реальности, которая состоит в том, что после холодной войны страны ЕС хронически недофинансировали свои вооружённые силы, что привело к упадку военно-промышленного комплекса (ВПК).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ уже начали использовать немецкие танки Leopard в районе Артёмовска.
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