Эксперт: сербское оружие может попадать на Украину через Анголу и Болгарию

Белград, , 18:42 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич и руководители предприятий ВПК страны заявляют, что информация о поставках сербского оружия на Украину не соответствует действительности, но поставки могут идти не напрямую, заявил ИА REGNUM руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко.

Krušik сербская государственная компания по производству оборонного и гражданского оборудования Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Ранее сообщалось, что на Украину была поставлена партия 122-мм снарядов для реактивной системы залпового огня «Град», произведённая на сербском государственном оборонном предприятии «Крушик». Руководители завода эти сведения опровергли.

Сербские оппозиционеры патриотического толка обвиняют Вучича в том, что он поставляет оружие на Украину тайно, но это не обязательно соответствует действительности, считает эксперт.

Разгадка может состоять в том, что сербское оружие попадает на Украину кружным путем: из Белграда — в Анголу, оттуда — в Болгарию и уже затем в Киев, привел пример Бондаренко.