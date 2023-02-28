Белград, 28 февраля, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич и руководители предприятий ВПК страны заявляют, что информация о поставках сербского оружия на Украину не соответствует действительности, но поставки могут идти не напрямую, заявил ИА REGNUM руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Krušik сербская государственная компания по производству оборонного и гражданского оборудования

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Ранее сообщалось, что на Украину была поставлена партия 122-мм снарядов для реактивной системы залпового огня «Град», произведённая на сербском государственном оборонном предприятии «Крушик». Руководители завода эти сведения опровергли.

Сербские оппозиционеры патриотического толка обвиняют Вучича в том, что он поставляет оружие на Украину тайно, но это не обязательно соответствует действительности, считает эксперт.

Разгадка может состоять в том, что сербское оружие попадает на Украину кружным путем: из Белграда — в Анголу, оттуда — в Болгарию и уже затем в Киев, привел пример Бондаренко.

Не только у Сербии, но и у Боснии и Герцеговины осталась от югославских времен мощная оборонная промышленность, напомнил эксперт.

«Они поставляют товар на рынок, и его может купить любой, у кого есть деньги. Можно уверенно сказать, что здесь нет никакой политики — только бизнес», — заключил Бондаренко.