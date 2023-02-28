Эксперт объяснил, как сербское оружие может попадать на Украину
Эксперт: сербское оружие может попадать на Украину через Анголу и Болгарию
Белград, 28 февраля, 2023, 18:42 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич и руководители предприятий ВПК страны заявляют, что информация о поставках сербского оружия на Украину не соответствует действительности, но поставки могут идти не напрямую, заявил ИА REGNUM руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко.
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Ранее сообщалось, что на Украину была поставлена партия 122-мм снарядов для реактивной системы залпового огня «Град», произведённая на сербском государственном оборонном предприятии «Крушик». Руководители завода эти сведения опровергли.
Сербские оппозиционеры патриотического толка обвиняют Вучича в том, что он поставляет оружие на Украину тайно, но это не обязательно соответствует действительности, считает эксперт.
Разгадка может состоять в том, что сербское оружие попадает на Украину кружным путем: из Белграда — в Анголу, оттуда — в Болгарию и уже затем в Киев, привел пример Бондаренко.
Не только у Сербии, но и у Боснии и Герцеговины осталась от югославских времен мощная оборонная промышленность, напомнил эксперт.
«Они поставляют товар на рынок, и его может купить любой, у кого есть деньги. Можно уверенно сказать, что здесь нет никакой политики — только бизнес», — заключил Бондаренко.