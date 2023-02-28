Путин посмертно наградил мальчика из Дагестана медалью за спасение брата от волка

Москва, , 19:04 — REGNUM Указом президента России мальчик из Дагестана Ахмед Ахмедов посмертно награждён медалью за спасение своего младшего брата от волка.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, мальчик награждён медалью «За спасение погибавших».

В июле прошлого года в окрестностях села Кидеро волк напал на трёх детей в возрасте 6–9 лет, купавшихся в недостроенном бассейне. Животное набросилось на самого маленького мальчика Абубакара, которого спас его старший брат Ахмед, переключив внимание хищника на себя. Волк потащил ребёнка в лес, спустя некоторое время представители органов правопорядка и местные жители нашли его истерзанное тело.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенных Арабских Эмиратов в России орденом Дружбы.