Москва, 28 февраля, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Указом президента России мальчик из Дагестана Ахмед Ахмедов посмертно награждён медалью за спасение своего младшего брата от волка.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, мальчик награждён медалью «За спасение погибавших».

В июле прошлого года в окрестностях села Кидеро волк напал на трёх детей в возрасте 6–9 лет, купавшихся в недостроенном бассейне. Животное набросилось на самого маленького мальчика Абубакара, которого спас его старший брат Ахмед, переключив внимание хищника на себя. Волк потащил ребёнка в лес, спустя некоторое время представители органов правопорядка и местные жители нашли его истерзанное тело.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Российской Федерации Владимир Путин наградил Чрезвычайного и Полномочного Посла Объединенных Арабских Эмиратов в России орденом Дружбы.