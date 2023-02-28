Варшава, 28 февраля, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек считает, что Россия прекратила поставку нефти после визита в Варшаву президента США Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Выступая 28 февраля с речью по поводу новой стратегии развития компании до 2030 года, он напомнил о подписанном в 2015 году контракте с компанией «Татнефть», который заканчивается в 2024 году.

После визита Байдена были остановлены поставки российской нефти в Польшу, которые составляли 10% от всего объема поставляемой в страну нефти, теперь же 100% нефти в Польше — нероссийского происхождения, утверждает Обайтек.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году польские власти уже «справлялись» с отказом от поставок российского угля, это привело к росту цен на уголь для рядовых поляков в несколько раз.

После того как председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек заявил о прекращении поставок российской нефти в Польшу, советник президента компании «Транснефть» Игорь Демин пояснил: не были оформлены маршрутные поручения с подтверждённым ресурсом и оплатой транзита. Еще одной причиной прекращения транспортировки нефти в направлении Польши стало внесение в график поправок, исключающих поставки для польских потребителей.