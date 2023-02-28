Лидер «Справедливой России» Миронов: правительство не поддержало проект о легализации ЧВК

Москва, , 18:27 — REGNUM Правительством России не одобрен законопроект о регулировании деятельности частных военных компаний (ЧВК), сообщил 28 февраля лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Военные Иван Шилов © ИА REGNUM

Он уточнил, что проект документа на заключение правительством был отправлен ещё в марте 2022 года, ответ получен «буквально на днях».

Миронов отметил, что не согласен с решением правительства, в отзыве которого сказано, что законопроект противоречит части 5 статьи 13 Конституции России.

Согласно законопроекту, ЧВК должны создаваться только в форме общества с ограниченной ответственностью, вести какую-либо иную деятельность они не смогут. Лицензии на работу ЧВК должно выдавать только Минобороны России.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров ранее заявил о намерении создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе.