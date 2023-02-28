Корреспондент издания Readovka Дмитриев попал под обстрел в Донецке, но успел эвакуироваться

Донецк, , 18:07 — REGNUM Корреспондент издания Readovka Даниил Дмитриев попал под обстрел в Донецке. Об этом 28 февраля сообщается в Telegram-канале издания.

Донецк © Владимир Гердо/ТАСС

«Корреспондент Readovka Даниил Дмитриев попал под обстрел в Донецке во время подготовки репортажа из города, где снимал работу медиков скорой помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Дмитриев цел, с ним всё в порядке. Он вместе с местными жителями успел эвакуироваться в безопасное место, после чего с ними же снимал сам обстрел.

Отмечается, что корреспондент снимал последствия очередного удара по городу со стороны киевского режима: в районе Текстильщика было зафиксировано несколько прилётов, есть пострадавшие. При этом снаряд попал в жилой квартал, а во дворе дома стояла машина скорой помощи.