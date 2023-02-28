Сбербанк запустил в Крыму 30 стационарных банкоматов

Симферополь, , 18:02 — REGNUM В Крыму запущена работа 30 стационарных банкоматов Сбербанка, сообщили в пресс-службе банка 28 февраля.

Банкомат Дарья Антонова © ИА REGNUM

В том числе 14 устройств установлены в Севастополе, 10 — в Симферополе, 4 — в Ялте. Банкоматы появились в торговых центрах, аптеках и супермаркетах.

О начале работы первых стационарных банкоматов Сбербанка в Крыму сообщалось 3 февраля. Ранее, с января 2023 года, на полуострове начали действовать мобильные офисы банка — в Ялте, Симферополе и Севастополе.

До конца 2023 года банкоматы Сбербанка начнут работать на всей территории Крыма, отмечали ранее представители банка. Власти республики приветствовали решение Сбербанка и заявили, что приход банка в Крым улучшит инвестиционный климат региона.