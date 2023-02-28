Москва, 28 февраля, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Западные страны подсели на российское сырье, в частности, на обогащенный уран. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, комментируя решение России о приостановке участия в ДСНВ.

Пресс-центр НИЦ «Курчатовский институт» Владимир Путин и Михаил Ковальчук в НИЦ «Курчатовский институт», 2018

По его словам, на вооружении России находится новое оружие, в то время как у западных стран — старое.

«Для того, чтобы делать новое оружие, надо иметь обогащенный уран», — сказал Ковальчук.

Глава «Курчатовского института» рассказал, что на Западе нет заводов по обогащению урана, своего обогащённого урана, а также соответствующих специалистов. Он подчеркнул, что в настоящее время западные страны испытывают «смертельную панику», потому что «если они начнут делать новые заряды, им надо их испытывать, значит им надо обязательно начать испытывать».

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что своё участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) приостанавливает Россия.