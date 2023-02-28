Вашингтон, 28 февраля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Киев уже потерпел поражение из-за разваливающейся экономики Украины и потери значительной части территории страны. Такое мнение высказал профессор экономики из США Ричард Вольф на своей странице в социальной сети.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он написал, что Россия контролирует значительную часть бывшей территории Украины, при этом украинская экономика разорена и полностью зависит от США.

Профессор отметил, что руководство Украины терпит поражение в относительном и абсолютном выражении, поскольку до начала СВО объём ВВП этой страны составлял порядка 200 млрд долларов, а спустя год этот показатель снизился на 30%. Вашингтон и его союзники передали Киеву порядка 120 млрд долларов, но большая часть этих средств ушла на военные расходы, напомнил профессор.