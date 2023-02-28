В Харькове переименовали 18 топонимов, названия которых связаны с Россией

Харьков, Украина, , 17:45 — REGNUM 18 топонимов, названия которых связаны с Россией, переименовали власти города Харькова. Соответствующее решение 28 февраля единогласно принято депутатами Харьковского городского совета.

Харьков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным издания Kharkiv Today, в городе появятся топонимы, связанные с военными ВСУ, украинскими географическими названиями, а также деятелями украинской культуры.

В частности, Брянский переулок станет Холодноярской улицей по названию одной из бригад ВСУ, а улица Кабардинская — улицей Лесной песни в честь одноимённой пьесы Леси Украинки.

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Также переулок Старомосковский будет переименован в Теробороновскую улицу, улица Московская станет Ирпенской, а улица Северокавказская — Гостомельской.

Кроме того, принято решение убрать название улицы Кремлёвской, поскольку «на ней нет застройки, нуждающейся в адресации».