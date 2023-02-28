Москва, 28 февраля, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Бывший военнослужащий армии США Джон Макинтайр целый год служил наёмником на Украине, где собирал данные, документы, позиции и имена для того, чтобы потом передать их России. Об этом пишет RT.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он рассказал, что для этого ему пришлось стать нацистом.

«Приехав на Украину, я решил собрать максимум полезной информации и перебежать за линию фронта, но когда я был в Харькове, я хотел переплыть, обнаружил, что у них есть снайперы. Эти снайперы были не для защиты, а для того, чтобы расстреливать перебежчиков. Они стреляли бы по всем, кто захотел уйти», — сообщил Макинтайр.

Отмечается, что с марта 2022 года он служил в иностранном легионе Украины и в националистическом батальоне «Карпатская сечь» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Военнослужащий сообщил, что у него на странице в социальной сети опубликовано фото революционера Эрнесто Че Гевары, поэтому в какой-то момент у него спросили о его коммунистических взглядах.

«Надо было что-то быстро отвечать. Я сказал, что я антифашист, приехал сражаться с российскими империалистами и нацистами. А наёмники из Хорватии или Чехии говорят: «Нет. Русские не нацисты. Мы нацисты», — пояснил Макинтайр.

Он также рассказал о военных преступлениях наёмников и военнослужащих ВСУ в Донбассе.