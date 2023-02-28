Названа дата первого в РФ судебного процесса в отношении военного ВСУ
Москва, 28 февраля 2023, 18:11 — REGNUM 14 марта Южный окружной военный суд приступит к рассмотрению по существу первого в России уголовного дела в отношении украинского военнослужащего, совершившим акт насилия в отношении гражданского лица. Об этом сообщили в суде.
Ранее стало известно, что первое уголовное дело в отношении военнослужащего ВСУ, обвиняемого в жестоком обращении с гражданскими и захвате власти, поступило в суд в России.
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«В 09:30 мск 14 марта рассмотрение по существу», — приводит ТАСС слова представителей суда.
Уточняется, что украинскому военнослужащему вменяется насильственный захват власти, жестокое обращение с гражданским населением, убийство и обучение с целью осуществления террористической деятельности.
Как сообщало ИА REGNUM, число раненых военных ВСУ в Артемовске в последние дни увеличилось в разы.
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