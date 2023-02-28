Тирасполь, 28 февраля, 2023, 17:37 — ИА Регнум. В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) 1 марта начнутся очередные военные сборы, организованные миротворческим контингентом. Об этом 28 февраля сообщило министерство обороны республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

«Миротворческий контингент ПМР продолжает приём заявок на участие в очередных трёхмесячных сборах с 1 марта», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что киевский режим усилил подготовку к провокации с вторжением в Приднестровье. В частности, зафиксировано значительное скопление личного состава и военной техники подразделений ВСУ у границы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что Киев в течение года проводил фортификационные работы и укреплял позиции на границе с Приднестровьем.