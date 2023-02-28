Росавиация: власти России и Индии договорились об увеличении количества рейсов

Москва, , 17:26 — REGNUM Россия и Индия договорились об увеличении количества авиарейсов между странами. Об этом 28 февраля сообщает Росавиация.

Самолет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что авиационные ведомства России и Индии провели консультации с целью развития двустороннего сотрудничества в области воздушного сообщения.

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«В результате консультаций достигнуты договорённости об увеличении количества частот для назначенных авиакомпаний двух стран», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что принято решение увеличить количество частот с 52 до 64. Теперь российские авиакомпании смогут выполнять полёты из любого пункта России в рамках установленных частот.