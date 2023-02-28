Киев, 28 февраля, 2023, 17:27 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в нескольких регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Согласно опубликованным данным, в 16:35 мск звуки сирен услышали жители Днепропетровской области. После сигнал воздушной тревоги раздался в Харьковской области и районах Запорожской области, находящихся под контролем киевского режима.

Ранее тревогу объявляли и отменяли в Волынской, Днепропетровской, Полтавской, Ровненской и Харьковской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, число раненых военных ВСУ в Артемовске в последние дни увеличилось в разы.