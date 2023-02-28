Мишустин заявил, что экономика России стала стабильнее
Мишустин заявил, что макроэкономические итоги 2022 года превысили ожидания
Москва, 28 февраля, 2023, 17:32 — ИА Регнум. Перед правительством России прошедший 2022 год поставил новые задачи, недружественные страны ввели беспрецедентные по масштабу ограничения и барьеры, констатировал 28 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин.
Он отметил, что результатом оперативно принятых решений стало укрепление стабильности российской экономики, а бизнес смог переформатировать свои производственные и логистические цепочки, начать осваивать перспективные рынки сбыта как внутри страны, так и за рубежом.
Глава правительства нацелил коллег на необходимость не сбавлять набранный темп. Каждый рубль на реализацию нацпроектов и госпрограмм должен использоваться максимально эффективно, добавил он.
Напомним, 21 февраля в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что российская экономика оказалась гораздо прочнее, чем предполагал Запад.